البيت الأبيض: ترامب منخرط في محادثات مع حماس وإسرائيل بشأن غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منخرط بنفسه في محادثات مع طرفي الصراع في غزة؛ حماس وإسرائيل.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إلى أن جميع أعضاء فريق الأمن القومي منخرطون في تلك المحادثات.

وذكرت أن ترامب أوضح لحركة «حماس» أنه يريد إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، مشيرة إلى إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، قبل جولته الخليجية.

وأضافت: «الرئيس ترامب يفكر بالشعب الأمريكي أولًا، ويريد للصراعات أن تنتهي ليس فقط من أجل توفير النقود، وإنما أيضًا لإنقاذ الأرواح».

ومساء الأحد، صرحت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن جهودًا مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهدف وقف التصعيد في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود تُبذل لإفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.