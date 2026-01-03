ضبط قائد توك توك اعتدى بالضرب على شخص بعصا بسبب خلاف على الأجرة بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على قائد مركبة "توك توك" تعدى بالضرب على شخص باستخدام عصا ما أدى إلى إصابته وذلك على خلفية خلاف حول الأجرة بدائرة المحافظة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي قائد مركبة "توك توك" بالضرب على مستقلي مركبة "توك توك" أخرى باستخدام عصا ما أسفر عن إصابتهم بأسيوط.

وبالفحص تبين ورود بلاغ إلى مركز شرطة القوصية من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شخصًا مقيمًا بدائرة المركز مصابًا بجرح قطعي بالرأس. وبسؤاله أفاد بأنه أثناء استيقافه مركبة "توك توك" بالمنطقة نشب خلاف بينه وبين قائدها حول قيمة الأجرة تطور إلى مشاجرة تبادلا خلالها السباب ثم قام باستقلال مركبة "توك توك" أخرى.

وأضاف أنه على إثر ذلك قام قائد المركبة الأولى بملاحقته واستيقافه، والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية ما أدى إلى إصابته ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بذات المنطقة وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة وتبين أنها بدون لوحات معدنية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.