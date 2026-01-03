سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الخارجية الروسية،، إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير مقبولة.

وقالت الوزارة إن "روسيا تدين العدوان المسلح الأمريكي على فنزويلا وتطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، مضيفة أن عمل الولايات المتحدة المسلح العدواني ضد فنزويلا يسبب قلقا عميقا واستنكارا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت الوزارة أن روسيا تؤيد الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا.

وأكدت الوزارة على وجوب ضمان حق فنزويلا في تحديد مصيرها بشكل مستقل دون تدخل عسكري خارجي، مشددة عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعم مسار قيادته البوليفارية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القبض مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد.

وكتب ترامب في منشور ​على منصة "تروث سوشيال": "نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع ‌زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".

وكشف ترامب أن عملية القبض على مادورو تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية.

وأفاد ترامب بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الوضع في فنزويلا في وقت لاحق من السبت.



