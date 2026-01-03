حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي

كشف حمزة الجمل، المدير الفني الحالي لفريق إنبي، كواليس مهمة من مسيرته الكروية، مؤكدًا أن الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، لعب دورًا بارزًا في عودته إلى صفوف الإسماعيلي، احترامًا لرغبته وحفاظًا على استقرار ناديه الأم.

وقال الجمل، في برنامج «الناظر» على قناة «النهار»، إن الأهلي نادٍ كبير، وكان قريبًا بالفعل من الانضمام إليه، موضحًا: «وقّعت للأهلي، لكن التوقيع تسبب في أزمات داخل الإسماعيلي، وهو ما دفع صالح سليم لسؤالي بشكل مباشر: عايز تكمل في الأهلي ولا ترجع للإسماعيلي؟».

وأضاف: «أبلغته برغبتي في العودة للدراويش، ولم يمانع مطلقًا في التنازل عن عقدي، واحترم رغبتي بالكامل، وهو موقف لا يُنسى»، مشيرًا إلى أن أحمد شوبير كان من أكثر الداعمين له في بداية مشواره.

وتطرق الجمل إلى محطته الاحترافية، مؤكدًا أنه قدّم مشاركات مميزة مع نادي بني ياس الإماراتي، قبل العودة مجددًا للملاعب المصرية، مشددًا على أن علاقته بالإسماعيلي ظلت دائمًا قوية، سواء كلاعب أو كمدرب.

وعن تجربته التدريبية مع الدراويش، قال: «تعرض الإسماعيلي لشبح الهبوط وكانت كارثة حقيقية، وتحملت المسؤولية مرتين من أجل إنقاذ النادي من الهبوط، ونجحنا في المهمة، وبكيت فرحًا بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز».

وأوضح الجمل أن مجلس إدارة يحيى الكومي استغنى عنه عقب ضمان الاستمرار، مؤكدًا في الوقت نفسه: «لست محسوبًا على أي شخص داخل الإسماعيلي، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت».

ونفى الجمل وجود أي خلاف مع حسني عبد ربه، قائلًا: «لا توجد مشاكل، كل شخص يعلم دوره جيدًا»، مشيدًا بدور جماهير الإسماعيلي، التي وصفها بالداعم الأكبر له خلال قيادته للفريق.

واختتم حمزة الجمل تصريحاته بتوجيه الشكر إلى علي أبو جريشة، مؤكدًا أنه صاحب فضل كبير عليه، وأحد الرموز التاريخية لنادي الإسماعيلي.