ماذا قال بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان شرس في البروستاتا؟

عبر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن شكره للأمريكيين بعد ما لمسه من دعم ومساندة عقب الإعلان عن إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، انتشر إلى عظامه.

وقال بايدن في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أرفقه بصورة مع زوجته جيل بايدن: "السرطان يمسّنا جميعًا. مثل كثير منكم، تعلمنا أنا وجيل أننا نكون أقوى في مواطن انكسارنا"، مضيفا: "شكرا لكم على دعمكم ومساندتكم المليئة بالمحبة".

وكان مكتب بايدن قد أعلن عن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي السابق الذي خضع لفحص طبي بعد معاناته من أعراض بولية متزايدة، شُخِّص بسرطان البروستاتا، مع انتشار الورم الخبيث إلى العظام".

وأضاف: "في حين أن هذا يعتبر النوع الأكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات، مما يسمح بمعالجته بفعالية".

وأضاف البيان أن بايدن (82 عاما)وعائلته "يراجعون خيارات العلاج مع أطبائه"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم بايدن قبل أيام بأن الرئيس الأمريكي السابق خضع مؤخرا لفحص طبي للكشف عن "عقيدة صغيرة" تم اكتشافها في غدة البروستاتا.