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كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في سلوفاكيا اليوم الإثنين، تراجع مقياس التضخم وفق معايير الاتحاد الأوروبي في البلاد في أبريل لأدنى مستوى خلال أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (أتش أي سي بي) بواقع 9ر3% على أساس سنوي في أبريل، مقابل 2ر4 % في مارس.

وكان التباطؤ في التضخم مدفوعا بانخفاض بواقع 6ر1% في تكاليف النقل. وزادت تكاليف الصحة بنسبة 8ر1% سنويا مقابل زيادة بواقع 8ر2% في مارس.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة تضخم أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 6ر3% من 2ر3%.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق بواقع 1ر0 % في أبريل بعد ارتفاع بنسبة 3ر0 % في الشهر السابق عليه.