توقعات بتعرض الساحل الألماني على بحر الشمال لعاصفة مدٍّ بحري

من المتوقع أن يتعرض الساحل الألماني المطل على بحر الشمال لعاصفة مدٍّ بحري (فيضانات مدّية) غدا الأحد.

وأفاد المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والهيدروغرافيا في ألمانيا بأن هذه العاصفة ستؤثر على أنهاء إلبه وفيزر وإيمس، متوقعا أن تصل مستويات المياه على الساحل إلى ارتفاع مترين فوق مستوى المدّ العالي المتوسط تقريبًا وقت الظهيرة، على سبيل المثل عند الساعة 11:14 في جزيرة هيلجولاند، والساعة 12:03 في جزير زيلت، والساعة 13:13 في هوزوم، والساعة 13:21 في جزيرة فور.

كما من المتوقع أن تسجل المياه في نهر إلبه مستويات أعلى في فترة ما بعد الظهر، وذكر المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والهيدروغرافيا أن منسوب المياه عند محطة قياس سانت باولي في ميناء هامبورج سيصل إلى 5ر2 متر فوق مستوى المدّ العالي المتوسط عند الساعة 16:03، لافتا إلى أن المياه ستغمر حينها سوق السمك والمناطق المنخفضة المحيطة به.

وحذر المكتب من احتمال هبوب عاصفة مد عاتية في حال تجاوزت المياه هذا الحدّ.

وكانت رياح عاصفية بلغت سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة قد تسببت اليوم السبت في تقييد كبير لحركة العبارات المتجهة إلى جزر بحر الشمال. ولهذا السبب، أعلنت شركة "إف آر إس هلجولينه" للنقل البحري عن إلغاء جميع رحلات العبّارة "هالوندرجيت" للعطلة الأسبوعية من وإلى جزيرة هيلجولاند بسبب الأحوال الجوية.

وتتجه هذه العبّارة عادةً إلى جزيرة هيلجولاند، وهي الجزيرة الألمانية في عرض البحر، انطلاقًا من هامبورج وبرونسبوتل وكوكسهافن.

وحتى غد الأحد، ستظلّ الرحلات محدودة بسبب المنخفض الجوي العاصف. فقد ذكرت شركة "فيكر دامبفشيفس-ريداراي" أنه لن يتم تسيير أي عبارات بين شلوتزيل وجزر هاليجن.