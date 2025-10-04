أثار تداول اسم رفائيل كوهين خلال الأيام الماضية جدلا واسعا في الأوساط الثقافية، بعدما أثارته بعض الأنباء حول تواجده ضمن لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ لعام 2026، والتي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية.

وأصدرت دار نشر الجامعة الأمريكية بيانا رسميا بشأن ما تداولته بعض المواقع الصحفية والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول أحد أعضاء لجنة التحكيم في جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2026، على حد وصف البيان.

وأوضحت، في بيانها، أن رفائيل كوهين، عضو لجنة التحكيم، مواطن بريطاني لا يحمل أي جنسية أخرى، ويقيم في القاهرة منذ عام 2006. وذكرت أنه ناشط في مجال السلام العالمي، وكان عضوًا في حركة التضامن العالمية (International Solidarity Movement)، وهي منظمة سلمية تدعم القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن كوهين قام بترجمة العديد من النصوص الأدبية والروايات من وإلى اللغة العربية، كما ترأس لجنة تحكيم جائزة بانيبال للروايات العربية المترجمة إلى الإنجليزية العام الماضي.

وأكدت دار نشر الجامعة أن لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ، التي يرأسها قاضٍ رئيسي، تضم مزيجا من المترجمين والأكاديميين والنقاد الأدبيين، يتم اختيارهم بناء على خبرتهم والتزامهم بتخصيص أكثر من عام لقراءة الترشيحات المقدمة. كما يتم تجديد تشكيل اللجنة في كل دورة لضمان التوازن والتجديد والتنوع في عملية التحكيم.