روما تشهد المزيد من الاحتجاجات ضد الاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصلت الاحتجاجات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود الذي اعترضته إسرائيل بنفس قوتها اليوم السبت، فيما احتشدت أعداد غفيرة لتنظيم مظاهرات جديدة في روما.

وتحدث المنظمون عن مشاركة عدة مئات آلاف، لكن السلطات لم تعلن أرقاما رسمية.

وتشهد إيطاليا احتجاجات شبه يومية، منذ أن اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول المتجه إلى غزة.

وشارك أشخاص يحملون لافتات وأعلاما فلسطينية في مسيرة من بوابة سان باولو إلى بوابة سان جيوفاني مرورا بمتحف الكولوسيوم. وهتفوا "فلسطين حرة" وبشعارات أخرى.

وأفادت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية بأن بعض المتظاهرين حملوا لافتة مكتوب عليها شعار: "7 أكتوبر- يوم المقاومة الفلسطينية".