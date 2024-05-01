حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق ألتهم 4 أفدنة قمح كانت مشونه للدراس بقرية كوم أسفحت التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد باندلاع حريق في كميات من محصول القمح بقرية كوم أسفحت دائرة المركز.



وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية وتبين اندلاع الحريق في كميات قمح لـ4 أفدنة كانت مشونة لعملية الدراس ملك المزارع "خليفة.ع.س"، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الزراعات.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.