كييف: إسقاط 94 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 94 من أصل 116 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 116 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 94 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و552 ألفا و840 فردا، من بينهم 1930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12408 دبابة، و25521 مركبة قتالية مدرعة، و51039 نظام مدفعية، و2205 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1701 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و558457 طائرة مسيرة، و5126 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و161503 من المركبات وخزانات الوقود، و4815 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.