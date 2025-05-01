ميتا تزيد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى 72 مليار دولار مدفوعة بازدهار الإعلانات

أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أنها ستستثمر عشرات المليارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بازدهار أعمالها الإعلانية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقرا لها، الأربعاء، إنها تتوقع إنفاق ما بين 64 و72 مليار دولار هذا العام على استثمارات في الذكاء الاصطناعي، تتركز بشكل رئيسي في مراكز البيانات. وكانت التقديرات السابقة تتراوح بين 60 و65 مليار دولار.

وتسعى ميتا إلى تجاوز منافسيها في هذا المجال، مثل شركة أوبن إيه آي المطورة لـ"تشات جي بي تي"، وشركة جوجل، وشركة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك.

وجاء إعلان ميتا بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع نشر نتائجها للربع الأول من العام، والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 35% ليصل إلى 6ر16 مليار دولار.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 31ر42 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 16%. وقالت ميتا إن الإيرادات على أساس العملة الثابتة كانت سترتفع بنسبة 19%.

ويستخدم أحد تطبيقات ميتا، التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، يوميا ما لا يقل عن 35ر3 مليار مستخدم، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين.

وقال مارك زوكربيرج، المؤسس الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد بدأنا عاما مهما بداية قوية، مجتمعنا يستمر في النمو، وأعمالنا تحقق أداء جيدا للغاية".

أما بالنسبة للربع الحالي، فتتوقع ميتا إيرادات تتراوح بين 5ر39 و8ر41 مليار دولار، بينما كانت التقديرات السوقية تشير إلى متوسط قدره 7ر41 مليار دولار. وتذبذب سهم الشركة بين الصعود والهبوط خلال تداولات ما بعد الإغلاق.



وقفز سهم شركة ميتا بمقدار 20ر24 دولار، أو ما يعادل 4ر4%، ليصل إلى 20ر573 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق. ومع ذلك، لا يزال السهم منخفضا بنحو 8% منذ بداية العام، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ولا تزال أعمال ميتا الإعلانية، والتي تشمل أيضا إنستجرام وواتساب إلى جانب فيسبوك، مزدهرة. وتشير بيانات الربع الأول إلى أن متوسط سعر الإعلان ارتفع سنويا بنسبة 10%.