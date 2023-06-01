تعليم الجيزة: فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية الأحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023، مؤكدا أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بلغت 85,17%،

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد منذ قليل نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.