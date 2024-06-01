 أسوان.. السيطرة على حريق شب فى 4 محال تجارية بنصر النوبة - بوابة الشروق
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أسوان.. السيطرة على حريق شب فى 4 محال تجارية بنصر النوبة

حمادة بعزق
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 3:17 م

اندلع حريق فى 4 محال تجارية بقرية وادى خريت التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بأسوان، بلاغا يفيد باندلاع حريق فى 4 محال دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل إمتدادها إلى مناطق أخرى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته وبالفحص تبين اندلاع النيران فى 4 محال تجارية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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