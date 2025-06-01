المملكة المتحدة تخطط لبناء مصانع ذخيرة لردع الخصوم بشكل أفضل

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن بناء ما لا يقل عن ستة مصانع للذخائر والمواد المتفجرة "سيردع خصومنا بشكل أفضل"، وذلك في إطار خطط إنتاج أسلحة على نحو متواصل.

وتعهدت الحكومة بإنفاق 5ر1 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) كجزء من مراجعة الدفاع الاستراتيجية لإنشاء ما لا يقل عن ستة مصانع، وستدعم شراء ما يصل إلى 7 آلاف قطعة سلاح بعيدة المدى مصنوعة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

يأتي هذا الإعلان استجابة لدعوة مراجعة الدفاع الاستراتيجية إلى "قدرة إنتاج ذخائر على نحو مستمر ويمكن توسيع نطاقها بسرعة.

وقال هيلي:"الدروس الصعبة المستفادة من الغزو غير القانوني (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا تظهر أن القوة العسكرية تماثل فقط قوة الصناعة التي تدعمها".

وتابع "نحن نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة آمنة في الداخل وقوية في الخارج".

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن التمويل الجديد سيشهد وصول الإنفاق على الذخائر في المملكة المتحدة إلى 6 مليارات جنيه إسترليني خلال هذا البرلمان. وسيدعم ذلك حوالي 1800 وظيفة في جميع أنحاء البلاد.