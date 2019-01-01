تركيا تنصح رعاياها في ليبيا بالابتعاد عن مناطق الاشتباك

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.



جاء ذلك في رسالة نشرت عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، حول التطورات الأخير في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.



وطالبت الرسالة المواطنين الأتراك "بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، والتي تستخدم اسم الجيش الوطني الليبي".



ودعت الرسالة المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".



وفي وقت سابق حذّرت أنقرة قوات حفتر، بأنها ستكون "هدفا مشروعا" إذا لم تفرج فورا عن المواطنين أتراك تقول إنهم المحتجزين لديها.



وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".



كان المتحدث باسم قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا اللواء احمد المسماري قد اتهم أول أمس الجمعة تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات،وهدد أن " كل السفن و الطائرات التركية من الان هي أهداف معادية".



واضاف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من و إلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ،.



من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد إنه سيتم الرد بقوة على أي عدوان تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية.