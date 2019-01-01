عودة الملاحة بمطار معيتيقة وسط طرابلس

أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عودة الملاحة الجوية بعد سويعات من تعليقها إثر استهدافه بضربة جوية مساء السبت.



وقالت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إن عودة الملاحة جاءت بعد الانتهاء من ترميم المهبط وتنظيفه من المخلفات والشظايا".



وأشارت الإدارة إلى أن الشركات الجوية الناقلة ستباشر في تسيير ما تبقى من رحلاتها المجدولة.



وكان المطار الوحيد العامل في طرابلس قد تعرض مساء السبت لقصف جوي هو الخامس منذ اندلاع الحرب في ضواحي طرابلس الجنوبية مطلع أبريل الماضي.



وقالت مديرة مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق "عائشة البصير" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الضربة لم تلحق أضرارا بالمطار وأصابت منطقة عشبية، أدت لاندلاع نيران تعامل معها رجال الإطفاء وإخمدوها".



في المقابل، قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابعة لقوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، اللواء "محمد منفور" لموقع المرصد الإخباري: "ان قواتهم قصفت طائرة تركية مسيرة من طراز (بيرقدار) كانت مذخرة داخل مطار معيتيقة".



وأضاف المنفور: "هذه الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقعنا بإشراف فريق عسكري تركي يعمل إنطلاقاً من غرفة عمليات في طرابلس"، واصفة الضربة بالناجحة بنسبة 100%.