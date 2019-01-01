كوريا الجنوبية: ترامب أطلع مون بالتفصيل على نتائج لقائه مع كيم

صرح مصدر مسؤول في قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية البيت الأزرق، اليوم الإثنين، بأن واشنطن أطلعت سول بالتفصيل على القضايا "المهمة" المتعلقة بنتيجة محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر، قوله إن ترامب قام بتزويد نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن ببعض المعلومات ذات الصلة عقب لقائهما وأثناء سيرهما معا، إذ طلب ترامب إجراء محادثة خاصة مع مون قبل مغادرتهما المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

واتفق ترامب وكيم على استئناف المفاوضات النووية على مستوى العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة خلال اجتماعهما المرتقب في المنطقة المنزوعة السلاح /بانمونجوم/ التي تقسم الكوريتين.

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي - لا يزال في منصبه - يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد لقائه التاريخي مع زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح.