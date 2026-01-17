ترامب يدعو لإنهاء حكم خامنئي: حان الوقت لقيادة جديدة في إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي المستمر منذ 37 عامًا، قائلًا: «حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران»، وذلك في تصريحات أدلى بها لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية، في وقت أشارت فيه المعطيات إلى تراجع الاحتجاجات الواسعة المطالبة بإنهاء النظام.

وأشار ترامب إلى أن آلاف المحتجين في أنحاء البلاد قُتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما دفعه إلى التهديد مرارًا بالتدخل العسكري.

ودعا ترامب الإيرانيين، الثلاثاء الماضي، إلى مواصلة الاحتجاجات و«السيطرة على المؤسسات»، قائلًا إن «المساعدة في الطريق»، قبل أن يغيّر الرئيس الأمريكي موقفه، الأربعاء، بشكل مفاجئ، بحسب موقع العربية نت الإخباري.

ويُذكر أنه أُبلغ بأن عمليات القتل قد توقفت.