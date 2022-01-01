إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالدلنجات

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، جراء وقوع مشاجرة فيما بينهم وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوقوع مشاجرة بشارع المنتزه بنطاق المدينة نتج عنها إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: يسرى محمد عبد المقصود، 35 عاما، مصابا بجرح قطعي بالسبابة باليد اليمني وجرح قطعي بأوتار اليد اليسرى، ياسر محمد عبد المقصود، 40 عاما، مصابا بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، نادي محمد محمد، 50 عاما، مصابا بجرح قطعي باليد اليمني، أحمد محمد عبد المقصود، 50 عاما، مصابا بكدمة بالساعد الأيسر وكدمة بالوجه، صفوت محمد محمد، 53 عاما، مصابا بجرح رضي بالجبهة.