الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر التي لا تحتوي على الطابع الضريبي

حذرت مصلحة الضرائب المصرية من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة (المعسل) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التي تضر بالصحة التي لاتحتوى على الطابع الضريبي (البندرول) الملون.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر - في بيان اليوم الجمعة - ضرورة وجود الطابع الضريبي (البندرول) الملون على منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة (المعسل) والمشروبات الكحولية.

وقال إن الطابع الضريبي (البندرول) الملون باللون الأخضر يكون بالنسبة للمنتجات المحلية، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات المعسل، واللون الأحمر بالنسبة للمشروبات الكحولية.

وأضاف أن المصلحة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبي (البندرول) الملون عليها، وإحالته إلى النيابة، لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبي وجمركي وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح فيها.

وأشار إلى أن هناك سوقا موازيا لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة (مهربة) وهي عبارة عن سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية الإنتاج (المحلي والمستورد) تضر بالاقتصاد المصري، لأنه لم يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لأنها تدخل السوق المصري بطرق غير مشروعة، مما يسهم في تقليل موارد الدولة من هذه السلع، لأنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح عبد القادر أنه يتم حاليا تطبيق منظومة الطابع الضريبيي (البندرول) المؤمن الذي يحتوي على QR يمكن التأكد من خلاله من صلاحية الطابع والشركة المنتجة الأصلية الخاضعة للرقابة والتأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية لصناعة التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة (المعسل) والمشروبات الكحولية.

‏ ولفت إلى أنه يمكن للمستهلك النهائي الكشف والتأكد من سلامة المنتج عن طريق بعض الاختبارات السهلة والسريعة على الطابع الضريبي (البندرول) والتي يمكن إجراؤها قبل شراء المنتج من منافذ البيع (الأكشاك والمحلات).

‏وأضاف أنه يوجد برنامج سيتم إتاحته على موقع (تحميل البرامج ) IOS وANDROID لجميع المواطنين مجانًا، يمكن من خلاله التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة الأصلية التي تخضع للرقابة الصناعية والتأكد من أن المنتج طبقًا لمعايير الصحة العالمية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب لاتشجع المواطنين على التدخين ولكن تحافظ على صحتهم عن طريق استخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي (البندرول) الملون.