ترامب: حلف الناتو ما كان ليستمر لولا دوري وقيادتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما كان ليستمر لولا دوره وقيادته، معتبراً أنه قدم للحلف ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي سابق.

وأضاف ترامب، في تصريح له على منصة تروث سوشيال، أن غيابه كان سيؤدي إلى انتهاء وجود الناتو.

واعتبر ترامب أن تدخله كان حاسماً في بقاء الحلف واستمراره، واصفاً ذلك بأنه "حقيقة مؤسفة لكنها صحيحة"، وفقاً لموقع العربية.نت الإخباري.

ويعود التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلف الناتو إلى ولايته الرئاسية الأولى (2017–2021)، حين وجه ترامب انتقادات متكررة للحلف، معتبراً أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من كلفته العسكرية، بينما لا تلتزم دول أوروبية عدة بنسبة الإنفاق الدفاعي المتفق عليها، والمحددة بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال تلك الفترة، لوح ترامب أكثر من مرة بإمكانية تقليص الالتزام الأمريكي تجاه الناتو، بل وطرح تساؤلات علنية حول جدوى استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن دول لا "تدفع حصتها"، بحسب تعبيره.