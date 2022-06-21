مروة أبو ليلة: حلقات نقاش وورش تصوير وفعاليات موسعة بـ«أسبوع الجونة للصور»

أكدت مروة أبو ليلة مدير مؤسسة «فوتوبيا» المهتمة بالتصوير الفوتوغرافى، عن إطلاق النسخة الأولى من «أسبوع الجونة للصور»، والتى تتضمن تنظيم مجموعة من الفعاليات والنشاطات الموسعة المتعلقة بفنون التصوير على مدار أسبوع كامل فى مدينة الجونة، وذلك فى الفترة من 16 إلى 23 يوليو المقبل.

وأوضحت أبو ليلة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هذا الحدث سيشمل على مدار جميع الأيام تدشين ورش للتصوير المتعلق بفنون: العمارة، والأزياء، وتنسيق الطعام، مع محاضرات وفعاليات مسرحية فى قاعات مجهزة وفى الأماكن المفتوحة، وسط توقعات بتفاعل مثمر وثرى بين جميع الحضور من جميع المبدعين والمصممين والمصورين.

وأكدت مديرة مؤسسة «فوتوبيا» أن «أسبوع الجونة للصور» من المرتقب أن يستضيف شخصيات بارزة فى مجالات التصوير والإخراج والإعلانات منهم: المخرج على على، والمخرج ماجد نصار، حيث سيدور بين الجميع نقاشات مستمرة وتبادل لوجهات النظر والخبرات.

وأوضحت مروة أبو ليلة أنه سيكون هناك حلقات نقاش وورش عمل وعروض توضيحية حية وممرات تصوير للتجول فى أنحاء الجونة، بخلاف المعارض وفعاليات التواصل ومواقع التصوير المجانية والعديد من الأنشطة الجذابة للمصورين.

واختتمت بقولها إن هذا الحدث سيسلط الضوء بشكل خاص على «مصورين الصعيد»، من خلال توجيه الدعوة لإقامة مجانية لعدد 10 أفراد منهم، ينقلون إلينا بالصور والفيديو ما لديهم عن الصعيد وأهله وعاداته وقصص محافظاته المختلفة، خاصة فى ظل القرب الجغرافى ما بين الصعيد والجونة.