مهرجان عمّان السينمائي يحتفي برحلة المخرج يسري نصرالله في دورته الثالثة

يحتفي مهرجان (عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم)، برحلة المخرج الكبير يسري نصر الله، وذلك خلال دورته الثالثة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ يوليو الحالي.



ويستعرض المهرجان في قسم "الأول والأحدث" الرحلة السينمائية لمخرج مخضرم، وقد قرر هذا العام، أن يستضيف المخرج يسري نصر الله ليلقي الضوء على تطوّر أسلوبه ونهجه في صناعة الأفلام عبر السنين.



يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان (عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم) يشارك خلال فعالياتها حوالي ٥٢ فيلماً من إنتاج ٢٩دولة، منها الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة العربية والعالمية والأفلام العربية القصيرة، ويحصل الفائزون على جائزة السوسنة السوداء بالإضافة إلى جوائز نقدية.



ويستضيف المهرجان ثلاثة وثلاثين صانع أفلام، من ضمن مجموعة الضيوف الأجانب، يمثلون أفلامهم ويتحاورون مع الجمهور عقب العروض، وضمن إطار أيام عمّان لصُنّاع الأفلام، يتم تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات وثلاث منصات تسويق للمشاريع في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى سوق عمّان للأفلام.



كما يستضيف مهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته الثالثة مهرجان الفيلم الفرنسي–العربي للسنة الثانية على التوالي، وذلك ضمن قسمٍ خاص "موعد مع السينما الفرنسية - العربية"، وسيعرض هذا القسم أربعة أفلامٍ طويلة، إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، إضافة إلى أربعة أفلام قصيرة.