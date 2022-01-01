«فوتوماك»: طرابزون سبور يُتم صفقة تريزيجيه

أنهى نادي طرابزون سبور صفقة محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة.

وفقًا لصحيفة «فوتوماك» التركية، وصل طرابزون سبور لاتفاق بشأن ضم محمود حسم تريزيجيه صاحب الـ27 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مقابلة جمعت النادي التركي ووكيل أعمال تريزيجيه كريستيان إميل، الذي تواجد في إسطنبول الأسبوع الماضي عدة مرات.

وأوضحت الصحيفة أن طرابزون سبور قدم راتبًا لتريزيجيه 1.5 مليون يورو ثم تمت زيادة الرقم إلى مليوني يورو إلى جانب إضافات آخرى، وهو ما قوبل بالموافقة من جانب تريزيجيه وناديه أستون فيلا، ومن المقرر أن يوقع الجناح المصري على عقد لمدة موسمين وإمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأوضحت «فوتوماك» أن طرابزون سبور اتفق مع أستون فيلا على 3 ملايين يورو في المفاوضات بين الجانبين سيتم دفعها على ثلاثة أقساط.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود عروض لتريزيجيه من الدوري السعودي، وأنها كانت محاولات من جانب وكيل اللاعب من أجل رفع حدة المنافسة وزيادة سعر موكله.

وأوضحت «فوتوماك» أن عبد الله أفسي، المدير الفني لطرابزون سبور، قد شارك في عملية التعاقد مع تريزيجيه، بإجرائه محادثة بالفيديو مع الجناح المصري موضحًا له خططه في الموسم المقبل.

ويُعد تريزيجيه لاعبًا متعدد المهام باللعب في مركز الجناح الأيسر ورأس الحربة الصريح أيضًا، وبإمكانه اللعب على الجناح الأيمن وفي منطقة الوسط.

وشارك تريزيجيه في 275 مباراة في مسيرته، سجل خلالها 55 هدفًا وصنع 42 تمريرة حاسمة، وأثناء مشاركته في 71 مباراة بقميص قاسم باشا هز الشباك 25 مرة وقدم 18 تمريرة حاسمة.