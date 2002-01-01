14 عملا ضمن القائمة الطويلة لجائزة خيري شلبي

تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائي الأول مساء اليوم الجمعة، القائمة الطويلة في دورتها الثالثة والتي تحمل اسم "إيمان خيري شلبي"، بالاشتراك مع دار الشروق للنشر، وهي الجائزة التي تأتي تكريما للكاتب والروائي الراحل القدير خيري شلبي.

وجاءت الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة كالتالي:

1.أبواب نجية لـ شيماء أحمد غنيم

2.أطفال الشاي لـ مروي علي الدين

3.أوراق يحيى لـ عمر عبد المجيد السملاوي

4.أيام الرخص لـ حسن الحديدي

5.إنجيل عمر لـ أحمد الرسام

6.الثلاثية الأهتمية لـ ثابت إسكندر

7.الصنادقية لـ يوسف الشريف

8.تحت بلاط صاحبة الجلالة لـ زينب أحمد زنكي

9.خرائب دائرية لـ نسرين زغلول

10.ذو القبعة الحمراء لـ إيمان أبو غزالة

11.سيدي عبد الرازق لـ محمد هلالي

12.شجر الآلات الكاتبة لـ مريم العجمي

13.لا شىء هناك لـ عبد الله خميس

14.نسور نافقة لـ أيمن القاضي.

يشار إلى أن خيري شلبي أحد رموز الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية، حيث جاء في مقدمة صفوفمن انتهجوا مدرسة الواقعية السحرية، ففي أدبه تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الحيوانات والأشجار والحشرات وكل ما يدب على الأرض. تُرجمت بعض رواياته إلى العديد من اللغات الأجنبية، كما جرى تحويل عدد من أعماله إلى دراما تليفزيونية وأفلام مثل مسلسلات "وكالة عطية"، "الوتد"، "الكومي" وأفلام "الشطار، سارق الفرح".

وقد حاز شلبي العديد من التكريمات والجوائز خلال مسيرته الأدبية الثرية، منها حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام 1980 1981، جائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" عام 1993، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، كما حصل على جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية "صهاريج اللؤلؤ" 2002، جائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏.