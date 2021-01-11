رئيس وزراء ولاية ألمانية يأسف لتأجيل زيارة ماكرون ويتفهم الموقف

أعرب رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا، فينفريد كريتشمان، عن أسفه لإلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لألمانيا بسبب أعمال الشغب المستمرة في فرنسا.

لكن كريتشمان أظهر أيضا تفهما كاملا للقرار، حيث قال اليوم السبت: "من المفهوم تماما أن يكون الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف كهذا، ومن المفهوم أن يؤجل زيارته".

وأضاف كريتشمان أن أوروبا أظهرت في الأشهر الأخيرة وبشكل مثير للإعجاب أنها تقف موقفا موحدا عندما يكون ذلك ضروريا، مبينا بالقول: "هذا ينطبق على ألمانيا وفرنسا بطريقة شديدة الخصوصية، وكانت زيارة الرئيس ماكرون ستدعم هذا التوجه بصورة تامة".

كان من المفترض أن تبدأ زيارة الدولة التي اعتزم ماكرون القيام بها لألمانيا بزيارة لولاية بادن فورتمبيرج بعد غد الاثنين .

وكانت الزيارة ستشمل كلا من مدينتي مارباخ ولودفيجسبورج في الولاية ثم ينتقل إلى برلين يوم الثلاثاء.

لكن بسبب أعمال الشغب المستمرة في فرنسا، أرجأ الرئيس زيارته الرسمية المقررة.

كانت هذه الزيارة ستكون أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 23 عاما.