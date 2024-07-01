أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن عودة تطبيق نظام تخفيف الأحمال بواقع ساعتين يوميًا، مؤكدًا أن خطة تخفيف الأحمال ستنهي خلال الفترة القصيرة المقبلة مع توفر شحنات المازوت والغاز.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن معدلات استهلاك الكهرباء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، بعدما تجاوزت 36.7 ألف جيجاوات، مضيفا أن معدل الاستهلاك بدأ في الانخفاض مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 35.7 ألف جيجاوات.

ونوه إلى إمكانية حدوث بعض الأعطال؛ نتيجة تكرار فصل وتوصيل التيار الكهربائي، مؤكدًا جاهزية فرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال، مشيرًا إلى أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم.

وأكد أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها مصر في مشروعات الكهرباء تعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف الحيوي، وإيمانه بأن الكهرباء أمن قومي، مشيدا برؤية الرئيس السيسي الاستباقية التي تجلت في إنشاء 3 محطات كهرباء عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وأضاف أن هذه الأزمة شأنها شأن أي أزمة سوف تمر، قائلا: «كل دولة لابد يكون بها بعض الأزمات لكن أهم حاجة أننا نتكاتف مع بعض وهنعدي الأزمة ليست أول ولا آخر أزمة، يمكن ربنا عمل كدا علشان نستشعر أهميتها».

وأشار إلى أن بدء تشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، يأتي في إطار استراتيجية وضعتها مصر عام 2015؛ لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتصل نسبة مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من 2035.

ونوه إلى أن محطة كوم أمبو ستوفر 200 ميجا وات بتكلفة إجمالية 168 مليون دولار من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى توقيع 15 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي بالأمس.