ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباصين في جنوب سيناء إلى 8 وفيات، و23 مصابًا، على الطريق الدولي القديم بالقرب من منطقة وادي تال.

وكان اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباصين على الطريق الدولي القديم بالقرب من منطقة وادي تال، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والخطيرة.

جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف وسيارتين للدفاع المدني إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى أبورديس العام.

كما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وأكدت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع نتيجة انحراف عجلة القيادة لأحد السائقين.

وأسماء المصابين هم: محمد عبد الحق كامل (29 عامًا، من الأقصر)، عصام عبد الحليم حسني عبد الحليم (48 عامًا، من القليوبية)، مصطفى يوسف فضل أحمد (30 عامًا، من الأقصر)، عوض حسين سيد أحمد (53 عامًا، من شرم الشيخ)، رمضان محمد شعبان (58 عامًا، من كفر الشيخ)، عبد الرحمن محمد الوكيل (19 عامًا، من قنا)، محمد سعد عبد الهادي محمد (32 عامًا، من شرم الشيخ)، عبد الله أسعد محمد أحمد (29 عامًا، من ناجع حمادي)، محمدين عيد الحسيني عيد (34 عامًا، من الأقصر)، محمد سالم يونس رمضان (29 عامًا، من كفر الشيخ)، أحمد عبد الشافي محمود (30 عامًا، من قنا)، أحمد عبد المنعم محمد سليمان (29 عامًا، من قنا)، علا خالد حسن محمد (25 عامًا، من قنا)، رفاعي أحمد عبد المنعم (عامين، من قنا)، ريان أحمد عبد المنعم (عامين، من قنا)، محمد السيد محمد ثابت (20 عامًا، من العاشر من رمضان، الشرقية)، أحمد شفيق محمد محمد العوضي (26 عامًا، من سيدي سالم كفر الشيخ)، محمد صلاح صبري عبد الرحيم (24 عامًا، من قنا)، مختار زين العابدين حسن (28 عامًا، من الأقصر)، حسن يوسف محمد إبراهيم (35 عامًا)، أحمد عبد الشافي محمود عبد الله (30 عامًا، من قنا)، عبد الحق عبد النبي كامل (29 عامًا، من الأقصر)، وأحمد عادل العوضي (29 عامًا، من كفر الشيخ).