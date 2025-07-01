تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:



تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

ارتفعت أسعار الجزر 2.5 جنيه لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وزادت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الفلفل الرومي جنيهين ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وانخفض سعر الفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

وزادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



تراجع سعر البرتقال الصيفي جنيهين ليتراوح بين 22 إلى 33 جنيهًا.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وصعد سعر التفاح البلدي 4جنيهات ليتراوح بين 18 إلى 34 جنيهًا.

زاد سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيهًا.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 30 إلى 60 جنيهًا.