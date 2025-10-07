باسم يوسف عن علاقته بـ بيرس مورجان: أنا شتمته وهو عمل لي بلوك

كشف الإعلامي باسم يوسف، عن علاقته بـ الصحفي والمذيع الإنجليزي بيرس مورجان، قائلا إن العلاقة بدأت بخلاف على منصة إكس (تويتر سابقا).



وأضاف في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON E"، مساء الثلاثاء، أن الخلاف تصاعد على تويتر وانتهى بـ بلوك من مورجان، مستكملا: "أنا شتمته وهو عمل لي بلوك".



وأوضح أنه التقى به في أحد المحافل، ثم ظهر في برنامجه بعد أزمة فيلم كليوباترا والجدل المثار حول الأفروسنتريك، مضيفًا: "أعلن على الهواء إنه عامل لي بلوك".

وذكر أن فريق بيرس مورجان طلب من باسم يوسف، الظهور معه في أعقاب 7 أكتوبر، ولكنه رفض، موضحًا: "الإعلام الأمريكي كان حادا جدا في أعقاب 7 أكتوبر، والحديث كان عن اغتصاب نساء، وذبح أطفال، وكان الأمر شديد الصعوبة في التحدث".

وأكد أنه صمم على الظهور في منتصف أكتوبر 2023؛ رغم تحذير وكيله من إنهاء مسيرته الإعلامية جراء هذا اللقاء.

وذكر أن الشعب المصري ربما يعاني حالة انفصال مع الإعلام الأمريكي، لافتًا إلى إدراك إسرائيل لهذا الأمر؛ ما جعلهم ينشرون رواياتهم عن طريق المؤثرين والإعلاميين لا الأكاديميين والسياسيين.

وقال إن الكونجرس الأمريكي يقر مساعدات باهظة لإسرائيل؛ معتبرًا ذلك يقيد ويعرقل الجهود الطامحة لإنهاء الحرب وإنقاذ الوضع الإنساني هناك، مستكملا: "بيصرفوا على البنية التحتية أقل من مصاريفهم في دعم إسرائيل".

واستنكر تصريحات البعض التي تبالغ في الاحتفاء به، قائلا: "دائما يُثار اسمي مع جدل وسياسة، وأنا لا أرى أني أستحق ذلك.. دائما أشعر أني في مكان ليس مكاني، وأنا شخص كوميدي.. مقدم كوميديا؛ لا أعلم لماذا يربطني البعض بالسياسة".

يذكر أن باسم يوسف يعود الليلة إلى الظهور عبر شاشة ON، في بداية سلسلة حلقات جديدة ضمن برنامج «كلمة أخيرة»، يقدّمها الإعلامي أحمد سالم. وتتناول السلسلة رحلة باسم يوسف خلال السنوات الماضية في الغرب، وما صاحبها من محطات إنسانية ومهنية، كما تسلط الضوء على رؤيته للكوميديا كأداة مقاومة وسلاح للتعبير.