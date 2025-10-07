ضبط متهم بمعاكسة شقيقتين والتعدي عليهما بالسب والضرب في القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص، لإتهامه بمعاكسة شقيقتين، والتعدي عليهما بالسب والضرب حال اعتراضهما، وذلك بأحد الشوارع بالقاهرة

تداول منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها وشقيقتها بالسب والضرب، لإعتراضها على قيامه بمعاكسة شقيقتها حال سيرهما بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.