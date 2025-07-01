وزير الخارجية: حريصون على إحداث طفرة في العلاقات الثنائية مع عمان

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن هناك حرصًا بالغًا وشديدًا من مصر وسلطنة عمان لإحداث طفرة في العلاقات الثنائية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني، مساء الثلاثاء، أنه أجرى مباحثات مستفيضة مع نظيره لإحداث طفرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات السياسية شديدة التميز بين الجانبين، مضيفًا: «نتطلع لأن تحذو العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية حذو العلاقات السياسية، وتطويرها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب عن اعتزازه بعمل واستثمار العديد من الشركات العمانية في مصر، مثمنًا دخول شركات مصرية إلى السوق العماني.

وأوضح أن الشركات المصرية تعمل على دعم رؤية سلطان عمان ورؤية السلطنة 2040 في مختلف القطاعات ذات الأولوية.