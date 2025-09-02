القاهرة الإخبارية: توافد شاحنات المساعدات باتجاه قطاع غزة

أفاد محمد عبيد موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأنَّ قوافل المساعدات الإنسانية لا تزال تتوافد عبر الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وقال إن ثلاث شاحنات دخلت بالفعل، في حين تنتظر دفعة رابعة الإذن بالعبور، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت شاحنة واحدة فقط، بينما تستمر بقية الشاحنات في الخضوع لعمليات الفحص والتدقيق منذ ساعات الصباح الأولى.

وأضاف أن الشاحنات التي تم تمريرها حتى الآن تضمنت مواد غذائية ومفروشات وبعض المستلزمات الشخصية، إلى جانب شحنات من الدقيق والبقوليات والمعلبات، في حين لم يتم السماح بمرور أية مستلزمات طبية أو أدوية.

وأكد عبيد، أن ثلاث شاحنات وقود كانت قد رُفضت في وقت سابق، عادت مجددًا إلى المعبر بانتظار قرار يسمح لها بالدخول، دون وجود تأكيد حتى اللحظة بشأن موافقة سلطات الاحتلال على تفريغ حمولاتها لصالح مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني أو المنظمات العاملة في غزة.

ولفت إلى أن شحنات الوقود تعد من الاحتياجات الحيوية لتشغيل المرافق الأساسية في القطاع، وسط أزمة إنسانية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأشار إلى تراجع ملحوظ في عدد الشاحنات المسموح لها بالمرور، مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتا إلى أن القوائم التي تُرسل من الجانب الإسرائيلي إلى الهلال الأحمر المصري أصبحت أقل عددًا، وبعضها يُرفض لاحقًا ويُجبر على العودة.

وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس توجهًا إسرائيليًا واضحًا لتقليص حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة في هذه المرحلة، ما يضاعف من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحصار وتصاعد الأوضاع الميدانية.