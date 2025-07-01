 كارفخال: لاحظت منافسة شديدة في التدريبات - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 12:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

كارفخال: لاحظت منافسة شديدة في التدريبات

الشروق
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 12:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 12:30 ص

أكد داني كارفخال، لاعب فريق ريال مدريد، على اقترابه العودة للمشاركة في المباريات، قبل الاستعداد لمواجهة يوفنتوس، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال كارفخال في تصريحات عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد واجهت الإصابة منذ اليوم الأول، وكنت أعلم أن فترة الغياب ستكون طويلة وأنني علي التعامل مع ذلك وعدم التعجل".

أضاف: "كانت المدة تسعة أشهر تقريبًا وأنا جاهز الآن، أعلم نفسي جيدًا وأعلم أنه عندما يتم السماح لي بالمنافسة سأبذل جهدًا مضاعفًا".

اختتم تصريحاته: "لست خائفًا أو أفتقد للثقة أبدًا، أبذل قصارى جهدي، ما ألاحظه هو المنافسة الشديدة في التدريبات منذ أسبوعين يمكنك رؤية ذلك".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك