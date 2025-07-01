كارفخال: لاحظت منافسة شديدة في التدريبات

أكد داني كارفخال، لاعب فريق ريال مدريد، على اقترابه العودة للمشاركة في المباريات، قبل الاستعداد لمواجهة يوفنتوس، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال كارفخال في تصريحات عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد واجهت الإصابة منذ اليوم الأول، وكنت أعلم أن فترة الغياب ستكون طويلة وأنني علي التعامل مع ذلك وعدم التعجل".

أضاف: "كانت المدة تسعة أشهر تقريبًا وأنا جاهز الآن، أعلم نفسي جيدًا وأعلم أنه عندما يتم السماح لي بالمنافسة سأبذل جهدًا مضاعفًا".

اختتم تصريحاته: "لست خائفًا أو أفتقد للثقة أبدًا، أبذل قصارى جهدي، ما ألاحظه هو المنافسة الشديدة في التدريبات منذ أسبوعين يمكنك رؤية ذلك".