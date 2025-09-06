لحظة تدمير برج السوسي الشاهق في مدينة غزة

تداولت منصات فلسطينية اللحظات الأولى لتدمير برج السوسي الشاهق في مدينة غزة شمالي القطاع.

ووثقت المشاهد، لحظة استهداف البرج السكني بصواريخ إسرائيلية عنيفة ما أدى إلى انهياره بشكل كامل.

وبينت المشاهد حجمًا هائلًا من الدمار جراء الاستهداف الإسرائيلي للبرج السكني.

لحظة انهيار برج السوسي السكني الكبير بعد قصفه من طيران الاحتلال في مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/Is9gr45XND — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2025

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف المبنى متعدد الطوابق، وقال في بيان، إنه شن هجومًا على المبنى بزعم أنه يتم استخدامه من قِبل حماس، مدعيًّا أن عناصر الحركة عملت على تركيب معدات لجمع المعلومات الاستخبارية في المبنى.

وزعم أن عناصر حماس أقاموا نقاط مراقبة لرصد مواقع قوات الجيش في المنطقة.

وواصل ادعاءاته بالقول إنه في إطار استعدادات حماس لمناورات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، زرع عناصرها المنظمة العديد من العبوات الناسفة بالقرب من المبنى بهدف إلحاق الضرر بالقوات الإسرائيلية.

ويركز جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًّا على قصف الأبراج السكنية في مدينة غزة، ضمن خطة تتضمن تكثيف العدوان على المدينة، وفي محاولة لإجبار السكان على النزوح منها.