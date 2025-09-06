أشاد آردا جولر، لاعب ريال مدريد، بلامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، رافضًا عقد مقارنة بينهما.

وقال جولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة تركيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:" لامين يامال لاعب مهم وموهوب للغاية، وسيحاول أن يصعّب علينا الأمور غدًا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا."

وأضاف: "أنا ولامين يامال لا نلعب في نفس المركز، أسلوب كل منا مختلف، لذلك من غير الصحيح المقارنة بيننا. هو يلعب لبرشلونة وأنا ألعب لريال مدريد، وأتمنى له كل التوفيق في مباراة الغد."

وتابع: "تحدثت مع داني كارفاخال وأخبرته بمدى صعوبة الأجواء في تركيا، وعندما نعود إلى مدريد سأكون أنا من الفريق الفائز."

وأتم: "حين يتم تقديمك كلاعب في ريال مدريد، يكون الأمر أشبه بحفل زفاف. عقدك يمتد لست سنوات، لكن الفكرة أنك ستبقى مع النادي مدى الحياة."

ويستعد منتخب تركيا لمواجهة إسبانيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.