استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، جنوب غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصدر طبي بمستشفى الشفاء قوله إن "7 مواطنين استشهدوا وآخرين جرحوا من منتظري المساعدات، بنيران قوات الاحتلال في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة".

وذكر مستشفى العودة بالنصيرات أنه "استقبل شهيدًا و50 إصابة بينها 10 خطيرة، تم تحوليها لمستشفيات المحافظة الوسطى، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة".

وأشارت الوكالة إلى "استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي من منتظري المساعدات في شارع الطينة جنوب غربي مدينة خانيونس".