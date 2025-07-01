رئيس السلفادور يهدد بنقل أخطر مجرمي بلاده إلى فرنسا بسبب عرض أزياء

أثار رئيس السلفادور نجيب بُقيلة جدلا بعد عرضه إرسال أخطر المجرمين في بلاده إلى فرنسا ردا على عرض أزياء في أسبوع الموضة بباريس انتقد أوضاع السجناء في أحد أكبر السجون في السلفادور.



واتهم نجيب بُقيلة في منشور على منصة "إكس" على تصميمات المصمم المكسيكي الأمريكي ويلي شافاريا التي تضمنت ملابس تشبه زي السجناء، بتمجيد باريس المجرمين.

وقال في منشوره: "نحن جاهزون لنقل جميع المجرمين إلى باريس بمجرد موافقة الحكومة الفرنسية".



وفي منشور آخر، شارك رئيس السلفادور مقطع فيديو لامرأة تتعرض للمضايقة في باريس معلقا بالقول: "هذه نتيجة تمجيد المجرمين في باريس، فمن يحمي الذئب يضحي بالخراف".

ولاقى المنشور تأييد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس منصة إكس، الذي أعاد نشر التدوينة.



وأوضحت سكرتيرة الرئيس الصحفية أن رد بقيلة يعكس موقفه الحازم ضد محاولات تسويق الجريمة بشكل إيجابي.

وفي عرض الأزياء بباريس ارتدى 36 عارضا ملابس صممت بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تقلد زي السجناء، ثم ركعوا وأحنوا رؤوسهم في إشارة إلى صور من سجن CECOT بعد إعلان الحكومة تشديد إجراءاتها ضد العصابات.

كما ارتدى بعض العارضين قمصانا كُتب عليها "أمريكا" بشكل مقلوب في إشارة إلى انتقاد توجهات السلفادور.

ومنذ توليه السلطة في 2019، جعل نجيب بقيلة مكافحة الجريمة المنظمة أولوية حيث افتتح سجن CECOT في تيكولوكا لاحتجاز أخطر المجرمين.