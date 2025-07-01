محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام ويحدد ضوابط المرحلة الثانية

اعتمد اللواء أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، ليكون 230 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، وذلك كمرحلة أولى، بحضور الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالتعليم الفني بجميع أنواعه، بما يشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وكذلك نظام التعليم المزدوج، وذلك وفقًا لأعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بكل تخصص.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد أنه سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر، على أن تُعلن لاحقًا الحدود الدنيا للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين طلاب المرحلة الأولى، وفق ما يتم حصره من أماكن شاغرة بجميع الإدارات التعليمية بالإسكندرية.



