محافظ الغربية: انطلاق حملة التجريع الجموعي للقضاء على البلهارسيا

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية انطلاق حملة التجريع الجموعي بعقار البرازيكوانتيل للقضاء على مرض البلهارسيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض المتوطنة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملة تشمل المواطنين بقرى "سلامون وجناج وصالحجر بمركز بسيون، وقرى بنوفر وكفر شماخ وكفر مشلة ومنشأة سليمان" بمركز كفر الزيات، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة للتجريع بعقار البرازيكوانتيل.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة تستهدف أيضًا العاملين بقسم الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية، والعاملين بإدارة مكافحة القواقع التابعة للإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ضمن الفئات المستهدفة بالحملة.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي، أن المحافظة تتابع تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، داعيًا المواطنين والفئات المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الصحية وتناول الجرعات المقررة، بما يدعم جهود الدولة في القضاء على البلهارسيا والحفاظ على الصحة العامة.