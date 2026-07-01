خوليان كينيونيس يتوّج بجائزة رجل مباراة المكسيك والإكوادور

توج خوليان كينيونيس بجائزة رجل مباراة منتخب المكسيك أمام الإكوادور، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز مستحق بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

وفرض المنتخب المكسيكي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق كينيونيس في الدقيقة 22، بعد مهارة فردية مميزة أنهاها بتسديدة متقنة داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية ويضعه على طريق التأهل.

وواصل كينيونيس تألقه خلال اللقاء، مقدمًا أداءً لافتًا توّجه بحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق الانتصار وقيادة منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة لحظة تاريخية للمنتخب المكسيكي، بعدما تمكن من تسجيل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ نسخة 2014، حين كان جيوفاني دوس سانتوس آخر من هز الشباك في تلك المرحلة خلال مواجهة هولندا.

وبهذا الهدف، أعاد كينيونيس المكسيك إلى طريق التسجيل في الأدوار الإقصائية، منهياً صيامًا تهديفيًا دام لعدة نسخ مونديالية.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب المكسيك في الدور المقبل الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، في اختبار جديد لطموحات الفريق في البطولة.

وشهدت المباراة تأخر انطلاقها لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، قبل أن تنطلق وسط أجواء تنافسية قوية.

ويستعد المنتخب المكسيكي لخوض مباراته الخامسة في البطولة حال استمراره في المنافسة، وهو إنجاز لم يتحقق سوى مرة واحدة في تاريخه، خلال نسخة 1986 التي استضافتها المكسيك، ونجح خلالها في بلوغ الدور ربع النهائي.