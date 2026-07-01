تيودور بلهارس للأبحاث ينظم ورشة دولية متقدمة للجراحات بالمنظار

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، ورشة العمل المتقدمة للجراحات بالمنظار "TBRI Live Advanced Laparoscopic Surgery Workshop"، والتي أقيمت تحت رعاية المعهد وبمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المناظير (ESLS)، والجمعية المصرية للجراحين (ESS)، لتشكل واحدة من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة في مجال جراحات المناظير الدقيقة.

شهدت الورشة حضورًا متميزًا لنخبة من كبار أساتذة الجراحة العامة وجراحات المناظير من الجامعات المصرية والمؤسسات الطبية والبحثية ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين، وسط حضور واسع من الأطباء والاستشاريين وأطباء الزمالة وشباب الجراحين، بما وفر منصة علمية متكاملة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات الجراحية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وتضمن البرنامج العلمي أربع جلسات رئيسية اشتملت على نقل حي (Live Surgery) لعدد من الجراحات المتقدمة والمعقدة، صاحبها نقاش علمي تفاعلي بين الجراحين المشاركين والحضور.

شهدت فعاليات الورشة إجراء جراحة إصلاح إرتجاع المريء بالمنظار (Laparoscopic Nissen Fundoplication) التي أجراها الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة وأستاذ الجراحة العامة بالمعهد، والذي أجرى أيضاً جراحة إصلاح الفتق الإربي بالمنظار بتقنية (TAPP Laparoscopic Inguinal Hernioplasty).

كما شهدت الورشة إجراء جراحة إصلاح الفتق الإربي بالمنظار بتقنية (TEP Laparoscopic Inguinal Hernioplasty) والتي أجراها أ.م.د. هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وكذلك تضمنت الفعاليات إجراء جراحة إستئصال الغدة الكظرية بالمنظار (Laparoscopic Suprarenal Adrenalectomy)، والتي أجراها الدكتور أحمد شكري أستاذ الجراحة العامة وجراحات المناظير بمركز السلام للأورام.

اتسمت جميع الجراحات بالدقة العلمية العالية، مع استعراض أحدث التقنيات الجراحية وأساليب اتخاذ القرار داخل غرفة العمليات، وإتاحة الفرصة للحضور للتفاعل المباشر مع الجراحين، وطرح الأسئلة، ومناقشة التحديات الفنية والخيارات العلاجية المختلفة، الأمر الذي أضفى على الورشة قيمة تعليمية وعملية كبيرة، خاصة لشباب الأطباء والمتخصصين في جراحات المناظير، وجسدت نموذجًا متقدمًا للتعليم الطبي القائم على الممارسة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة متابعة الجراحات لحظة بلحظة داخل غرف العمليات عبر البث الحي، مع مناقشة الخطوات الجراحية والتقنيات المستخدمة، والتفاعل المباشر مع كبار الجراحين، بما وفر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

كما شهدت الورشة جلسات نقاشية موسعة شارك فيها نخبة من أساتذة الجراحة من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد البحثية، حيث تناولت المناقشات أحدث التطورات في جراحات المناظير، وآليات التعامل مع الحالات المعقدة، وأفضل الممارسات الجراحية، بما يعزز نقل الخبرات بين الأجيال المختلفة من الجراحين ويدعم ثقافة التعليم الطبي القائم على التطبيق العملي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز في كلمته، أن تنظيم واستضافة هذه الورشة تعكس المكانة العلمية المتنامية للمعهد كمركز وطني رائد للتدريب الطبي والبحث العلمي، وامتدادًا لدوره في احتضان الفعاليات العلمية المتخصصة التي تجمع الخبرات المصرية والدولية في مختلف التخصصات الطبية. وأوضح أن الورشة تمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي، وتسهم في نقل أحدث التقنيات الجراحية إلى شباب الأطباء، بما ينعكس بصورة مباشرة على تطوير الأداء المهني والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المعهد يواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز التعليم الطبي المستمر، ودعم الابتكار، وتوفير بيئة علمية تفاعلية تواكب التطورات العالمية، بما يعزز مكانة معهد تيودور بلهارس للأبحاث كمنصة علمية رائدة لنشر المعرفة وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الطبية وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب ونقل الخبرات يمثل أحد أهم ركائز تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التميز في الممارسة الطبية.

واختتمت فعاليات الورشة بإشادة واسعة من المشاركين بالمستوى العلمي والتنظيمي المتميز، وما وفرته من فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التقنيات الجراحية من خلال النقل الحي والمناقشات العلمية المباشرة، مؤكدين أن الورشة جسدت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجمعيات العلمية، ورسخت مكانة معهد تيودور بلهارس للأبحاث كإحدى أبرز المؤسسات الداعمة للتميز العلمي والتدريب الطبي المتخصص في مصر والمنطقة.