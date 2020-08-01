منظمة العفو الدولية تدين القبض على محتجين في زيمبابوي

انتقدت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات زيمبابوي لعدد من نشطاء حقوق الإنسان الذين شاركوا في احتجاجات أمس الجمعة ضد فساد الدولة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت موليا موانانياندا، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الجنوب الإفريقي، في بيان بالبريد الإلكتروني: "إن التصدى للاحتجاج يوضح عدم التسامح التام من جانب السلطات الزيمبابوية إزاء الانتقاد". ووصفت الاعتقالات بأنها "ملاحقة للمعارضين".

وتم فتح العديد من المتاجر ومحطات الوقود اليوم السبت في العاصمة هراري لكن العديد من الشركات ما زالت مغلقة وظل تواجد المواطنين في الشوارع محدودا . وكانت حركة المرور غير كثيفة على جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، حيث يحرس الجنود المدججون بالسلاح والشرطة حواجز الطرق.

وتحولت الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك تلك التي وقعت في يناير 2019، إلى العنف حيث نهب المحتجون منافذ البيع بالتجزئة.