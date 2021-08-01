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ناجي: الشناوي سيستمر في الملاعب مثل الحضري

محمد جلال
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 2:58 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:00 ص

يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة، بأن محمد الشناوي، حارس المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي، يملك القدرات الفنية التي تجعله يستمر في الملاعب حتى سن 45 عاما.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: «دربت محمد الشناوي وهو في سن 14 عاما وتعاملت معه في بتروجيت، الجميع فخور بأدائه».

واضاف: «محمد الشناوي وصل العالمية عكس بعثة المنتخب الأولمبي، اعتقد انه في مكانة خاصة به فقط، تفوق على حراس تلعب في أندية أوروبا».

وعن مقارنته بعصام الحضري .. قال: «هناك تشابه كبير للغاية بين الحضري ومحمد الشناوي والحضري أنهى مسيرته وعمره 45 سنة، وهو ما يعني أن محمد الشناوي يمكن أن يستمر في الملاعب لمدة 13 سنة إضافية».

وأتم: «العمر ما هو إلا رقم على ورقة فقط، لا احد يتحدث عن العمر مع الشناوي وغيره».


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