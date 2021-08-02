أوتشو المقاصة يتوصل لاتفاق مع قاهر الأهلي

توصل الأوغندي خالد أوتشو لاعب وسط فريق مصر المقاصة، إلى اتفاق مع نادي سيمبا التنزاني "قاهر الأهلي بدوري الأبطال"، لينضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقة انتقال مجانية، بعد نهاية عقده مع المقاصة وعدم التوصل لاتفاق للتجديد.

وقرر مسؤولو نادي المقاصة إنهاء تعاقدهما مع الثنائي الأجنبي، المالاجاشي باولن فوافي والأوغندي خالد أوتشو، والسماح لهما بالرحيل عن النادي قبل نهاية الموسم الحالي.

ووافق مسؤولو المقاصة على سفر الثنائي فوافي وأوتشو إلى بلادهما بعد انتهاء تعاقدهما مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود رغبة لدى إدارة المقاصة في تجديد عقدهما.

وجاءت رغبة الجهاز الفني للمقاصة في الموافقة على رحيل الثنائي وعدم بقائهما لحين انتهاء الموسم الحالي، لعدم الحاجة لجهودهما لاسيما بعدما ضمن الفريق الفيومي بقائه في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.