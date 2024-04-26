أمين سر حركة فتح: مصر تسعى لتوفير كل أسباب الصمود والقوة لشعبنا في غزة

أعرب الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، عن خالص تقديره لمصر وشعبها وحكومتها وأجهزتها السيادية، تقديرًا لمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، قائلا إن «مصر تواجه في هذه المرحلة أهم وأشرس تحدي في تاريخها إزاء التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية».

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن مصر لعبت دورا حيويا في توفير البيئة الحاضنة التي أتاحت للعنصر الوطني في قطاع غزة النمو والتطور منذ النكبة.

وأوضح أن الهوية الفلسطينية التي زرعت في قطاع غزة تحت القيادة المصرية، والتي نقلها الزعيم الروحي ياسر عرفات، إنجازا يجب تسجيله في تاريخ مصر، وتقديرا للجهود التي بذلتها مصر في مسيرة النضال الفلسطيني.

وأكد أن مصر «تسعى إلى توفير كل أسباب الصمود والقوة والقدرة لأهلنا وشعبنا في غزة الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري؛ كي يظلوا في أرضهم ووطنهم».

وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الفاشي؛ يمثل أحدث نموذج للنازية والفاشية، موضحا أن السياسة الصهيونية الجديدة تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال محاولة تدمير الدولة الفلسطينية وهويتها وأملها نحو الاستقلال والتحرر.