مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام قطار بهم من مكان غير مخصص للعبور بطوخ

لقى ٣ أشخاص مصرعهم، من بينهم سيدة، في أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بمدينة طوخ أمام مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان الحادث، وتم نقل الجثث للمستشفى في محاولة للتعرف عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ بمصرع ٣ أشخاص، خلال عبورهم شريط السكة الحديد من أمام المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، فتبين اصطدام القطار المتجه لمدينة بنها قادم من القاهرة بثلاث أشخاص، ما أدى الى مصرعهم، وجارى نقلهم لمستشفى طوخ للتعرف عليهم، فيما لم يتعرف عليها أحد من الأهالي، وتحرر محضر بالحادثة، وتولت النيابة التحقيق.