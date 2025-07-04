مصطفى محمد البديل الأقرب لتعويض وسام أبو علي في الأهلي

بدأ النادي الأهلي في البحث عن بديل للاعبه الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل الرحيل المنتظر للاعب وسط العروض المغرية التي وصلت النادي للتعاقد معه.

وشهدت الساعات الأخيرة منافسة ثلاثية وصراع كبير للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مونديال الأندية الأخير.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق تمسكه ببقاء اللاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه، غير أن ارتفاع المقابل المالي ورغبة اللاعب فتحت الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب.

وكشف مصدر من النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، ومهاجم الزمالك السابق هو الأقرب لتعويض الرحيل المحتمل لوسام أبو علي.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي تعمل على 3 جهات من أجل تعويض وسام أبو علي، حيث هناك دراسة للتعاقد مع الفلسطيني الدنماركي يوسف ساليتش، لاعب كارديف سيتي الإنجليزي، ومهاجم سيريوس السويدي السابق، وهو نفس نادي وسام أبو علي.

كما يدرس الأهلي التعاقد مع الفلسطيني السويدي أسد الحملاوي، مهاجم نادي شلوسك فروتسلاو البولندي.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيستخدم المقابل المالي الكبير المتوقع من صفقة وسام أبو علي لتدعيم خط الهجوم وتعويض رحيل اللاعب.

وكان مصدر كشف لـ«الشروق» أن الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الأمريكي للتعاقد مع وسام أبو علي مقابل 6 ملايين دولار، مع راتب سنوي للاعب يقدر بـ4 ملايين دولار.

وتابع أن العروض الخليجية جاءت من الريان القطري مقابل 6 ملايين دولار، وراتب سنوي 4.5، والوصل الإماراتي مقابل 7 ملايين دولار وراتب سنوي 5 ملايين دولار.

وكشف المصدر أن خطابي الوصل والريان القطري يحملان عبارة أن العرض مبدأي وهناك إمكانية للتفاوض على المقابل المالي.

وأكد المصدر أن الأهلي مستعد للتراجع عن قراره بعدم بيع اللاعب ورفض كل العروض المقدمة، وذلك نظرًا لرغبة اللاعب في الاحتراف، خاصة وأنه سيتلقى راتبًا يساوي أربع أضعاف ما يتلقاه مع الأهلي.