برشلونة يحدد مواعيد العودة إلى التدريبات وجولته التحضيرية الآسيوية

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن البرنامج الزمني لفترة الإعداد الخاصة بالفريق الأول خلال شهر يوليو، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026 تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعبون العودة إلى العمل يوم الأحد الموافق 13 يوليو بإجراء الفحوصات الطبية المعتادة في المدينة الرياضية، على أن تنطلق التدريبات الجماعية صباح الإثنين 14 يوليو بقيادة فليك وجهازه المعاون.

وشهدت الأيام الماضية عودة مبكرة لعدد من اللاعبين إلى مقر التدريبات، في مقدمتهم مارك بيرنال، داني رودريجيز، إبراهيم ديارا وأندرياس كريستنسن. ويؤدي الثلاثي الشاب تدريبات تأهيلية لاستكمال التعافي من الإصابة، فيما يسعى المدافع الدنماركي كريستنسن لإثبات جاهزيته وحجز مكان في خطط المدرب بعد موسم شاق.

وفي تحول لافت عن المعتاد، قرر النادي الكتالوني إقامة جولته الصيفية هذا العام في آسيا بدلًا من الولايات المتحدة، حيث ستنطلق الرحلة يوم 24 يوليو متجهة إلى اليابان. ويخوض الفريق أولى مبارياته التحضيرية أمام فيسيل كوبي، نادي النجم السابق أندريس إنييستا، يوم 27 يوليو على ملعب "نوفير كوبي" الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.

عقب ذلك، يسافر الفريق إلى كوريا الجنوبية، في ثالث زيارة له إلى البلاد، حيث سيواجه نادي FC Seoul على ملعب كأس العالم في سيول الذي يتسع لأكثر من 66 ألف مشجع، ويختتم جولته بلقاء أمام دايجو FC يوم 4 أغسطس.

وتعد هذه الجولة أول فرصة لهانز فليك للعمل المباشر مع الفريق منذ تعيينه مديرًا فنيًا، حيث يأمل في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا انطلاقًا من هذه المحطة الإعدادية المهمة.